Jos (72) van iconische dancing Fabiola kijkt toe hoe afbraak start: “Na elf jaar krijg ik nog steeds de vraag wanneer ik opnieuw begin”

Voetbal eerste nationale Kobe Lemmens (KSK Heist) wil nul van de tabellen vegen: “We moeten onszelf maar eens gaan belonen”

KSK Heist heeft samen met Rupel Boom en Mandel United nog een nul achter zijn naam staan. Vier wedstrijden is de competitie uit de startblokken geschoten, vier wedstrijden waarin het spelniveau van Heist meer dan aanvaardbaar was (op Thes na, misschien), maar de puntenwinst niet in verhouding is tot de prestatie op het veld. Met twee schamele punten staat Heist voorlopig op een degradatieplaats, maar niemand die eraan twijfelt dat deze malaise in puntengewin gaat blijven aanhouden.

16 september