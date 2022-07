Jimmy uit Schriek opent speelgoedwebshop ten voordele van kinderen in armoede: “Bij elke aankoop steun je goed doel”

Schriek“Ik weet wat het is om met kerst geen cadeautjes te krijgen.” De 26-jarige Jimmy Truyts uit Schriek wil met zijn online webshop Smiley Toys zijn steentje bijdragen in de strijd tegen kinderarmoede. Een deel van de opbrengst gaat richting het goede doel en via de site kan je donaties doen in ruil voor korting. De twintiger groeide als kind zelf op in armoede.

“Ik wil al heel lang iets doen voor gezinnen die het moeilijk hebben, zeker nu het leven alsmaar duurder wordt. Omdat ik met veel liefde en plezier heb gewerkt in een speelgoedzaak en een studie webdesign succesvol heb afgerond, heb ik alles bij elkaar gebracht met een eigen webshop.” Die webshop werd enkele weken gelden gelanceerd onder de naam Smiley Toys. Kinderen in armoede helpen is het doel. “Het gegeven kinderarmoede ligt me erg nauw aan het hart. Met Stichting Pelicano heb ik een partner gevonden om gezinnen met kinderen in armoede te kunnen helpen. Per kwartaal wordt de opbrengst van Smiley Toys deels weggeschonken aan de organisatie. Via de website kan je ook donaties doen. Hoe groter het bedrag, hoe groter de korting die je krijgt voor een aankoop”, vertelt Jimmy.

Quote Opboksen tegen de grote jongens als een bol.com zal lastig worden, maar ik hoop dat ik de mensen met mijn verhaal en doel kan overtuigen Jimmy Truyts, Oprichter Smiley Toys

Geen reis, geen kerstcadeautjes

De Schriekenaar was zelf een kind in armoede. “Buiten een uitstapje naar zee ben ik met mijn gezin nooit op reis geweest. Een bezoekje aan een pretpark zat er niet in en met kerst lagen er geen cadeautjes onder de boom. Als kind vond ik dat enorm pijnlijk. Je voelt je minder dan andere leeftijdsgenootjes en merkt op erg jonge leeftijd al dat niet iedereen gelijk staat. Ik weet dat er nog heel veel kinderen zijn die in zo’n thuissituatie moeten leven. Bij Smiley Toys luidt de slogan ‘Tover een glimlach op elk kind!’. Ik vind dat elk kind cadeautjes verdient ongeacht hun financiële thuissituatie of achtergrond.”

Jimmy Truyts

Mascotte

“Alles staat nog in zijn kinderschoenen, de site is enkele weken oud. Maar ik heb ambitie. Ik doe dit nu na mijn werkuren, wat best zwaar ik, maar op termijn wil hier echt een vaste job van maken. Opboksen tegen de grote jongens als een bol.com zal lastig worden, maar ik hoop dat ik de mensen met mijn verhaal en doel kan overtuigen om toch bij Smiley Toys hun aankoop te doen. Ik droom al van een mascotte die cadeautjes en tickets voor pretparken wegschenkt aan kinderen, acties rond kerst, nieuwjaar en terug naar school, een eigen evenement,... al besef ik dat je alles stap per stap moet uitbouwen. Als ik nu al in mijn eerste jaar één kind kan gelukkig maken, zou dat fantastisch zijn.”

