Jazztrio De Beren Gieren komt naar Hnita Jazz Club

veldlopen Kim Ruell moet in Bonheiden alleen plooien voor Solomon Belayneh: “Ik had goede benen en deed veel kopwerk”

Het veldloopseizoen begon twee weken geleden met de CrossCup Relays in Berlare, waarna de eerste echte manche van het regelmatigheidscriterium volgde in Mol. Tot de volgende manche in Roeselare mogen de kleine organisaties hun gang gaan, zoals bijvoorbeeld in Bonheiden. Kim Ruell leek daar met de overwinning te gaan lopen, maar de onbekende Solomon Belayneh spurtte hem in de slotfase nog voorbij.

6 november