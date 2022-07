In tien jaar tijd helft minder verkeersslachtoffers in Heist-op-den-Berg: “Mogen we fier op zijn”

“Op dat resultaat kunnen we als lokaal bestuur fier zijn, want door de complexiteit en de drukte van het verkeer is het moeilijker geworden om het aantal verkeersslachtoffers te laten dalen", deelt schepen van Lokale Mobiliteit Katleen Vantyghem (N-VA) mee. Het afgelopen jaar waren er 102 verkeersslachtoffers te betreuren in Heist-op-den-Berg. Daarvan was 35% inzittende van een personenwagen, 33% fietser, 9% bromfietser, 7% inzittende van een lichte vrachtwagen, 7% voetganger, 6% motorfietser en 2% andere. Van die 102 slachtoffers waren er 88 lichtgewonden, 13 zwaargewonden en helaas ook 1 dode. Waar we voor fietsers in Vlaanderen de voorbije 10 jaren een lichte stijging met 5% zien, daalt in Heist-op-den-Berg ook het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers met 43%.