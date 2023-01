Huizenprijzen in Heist-op-den-Berg met ruim 10 procent gestegen in 2022

Wiekvorst Voorwaarde­lijk celstraf voor man die huisgenoot sloeg met revolver en drie keer de trekker overhaalde: “Bij elke klik van de trekker, zag hij zijn leven voorbij flitsen”

De rechter in Mechelen heeft een man uit Wiekevorst bij Heist-op-den-Berg veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar met uitstel. De Heistenaar sloeg in augustus 2021 een huisgenoot met de kolf van een revolver en haalde nadien drie keer de trekker over. Het slachtoffer liep verwondingen op, maar vooral psychologisch had hij het er zwaar mee.

18 januari