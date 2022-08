Huisvestingsmaatschappij organiseert kijkdag in woonwijk: “72 appartementen wachten op huurder”

“Na iedere nieuwe werf of renovatie organiseren wij een kijkdag zodat de kandidaten de appartementen of woningen op voorhand te zien krijgen. Van ieder type woning of appartement is er dan telkens minstens één toegankelijk. De kandidaten krijgen naast een rondleiding ook meer uitleg over de voorwaarden en de huurprijs”, vertelt Theo De Wyngaert, directeur van de Maatschappij voor de Huisvesting. “De 72 appartementen in de Moretuswijk maken deel uit van in totaal 198 appartementen. In de wijk zijn er in totaal negen blokken. Vijf van deze blokken zijn tijdens vorige jaren gerenoveerd en de laatste vier blokken, met de 72 appartementen, worden momenteel gerenoveerd. De verhuur van de eerste 36 appartementen zal normaal gezien starten op 1 oktober 2022, de volgende 36 appartementen eind dit jaar. Het merendeel van de vorige huurders werden geherhuisvest in de vijf andere gerenoveerde blokken.” De kijkdag vindt plaats van 14 tot 20 uur. Een rondleiding starten doe je aan de Plantijnlaan 4.