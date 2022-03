Huisarts Nand Blauwens ereschepen Heist-op-den-Berg

Lier RESTOTIP. Den Akoestiek: prima brasserie­keu­ken in “best bereikbare horecazaak van Lier”

Zin in iets nieuws, maar je weet niet waar zoeken? In deze reeks lees je wekelijks over een horecazaak die het ontdekken waard is. Deze keer gingen we eens langs in Den Akoestiek, het horecagedeelte van het Lierse cultuurhuis De Mol. Kersvers uitbater Jeroen Beckers is vastberaden om de zaak een nieuw elan te geven.

4 maart