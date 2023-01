Horecazaak Reverso maakt zich na meer dan jaar verbouwen op voor opening: “Ramen afgeplakt voor het verrassingseffect”

Mechelen Raam geforceerd bij woningin­braak

In de Velkgerstraat hebben dieven ingebroken in een woning. Er werd raam geforceerd. Of er ook een buit werd gemaakt, is nog niet duidelijk. Dit moet nog worden nagegaan door de bewoners. Afgelopen weekend werd er in de Velkgerstraat ook al ingebroken. Ook toen werd de woning betreden via het raam. Er werd toen een partij juwelen ontvreemd.

