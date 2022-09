Hondenlosloopzone in Itegem op komst: “Hopen op nog een extra zone in Schriek”

Heist-op-den-Berg maakt werk van nieuwe hondenlosloopzones op haar grondgebeid. Momenteel kunnen baasjes met hun viervoeters al terecht in Wiekevorst en aan het domein Hof van Riemen. Op de laatste gemeenteraad kondigde schepen van Dierenwelzijn Katleen Vantyghem (N-VA) de komst van een nieuwe aan. “Volgend jaar wordt een extra losloopzone gerealiseerd in Itegem, in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland, het Agentschap voor Natuur en Bos en de provincie. De voorbereidende werken starten dit najaar.” Gemeenteraadslid Jan Baestaens (ETA+), die de hondenlosloopzones op de raadsagenda agendeerde, wou weten of er ook plannen zijn voor zones ten zuiden van de N10. “Er is onder andere gekeken naar het stuk achter de pastorij van Pijpelheide maar de ruimte is daar te beperkt. Een volgende piste, en daar zet ik mijn hoop op, is een stuk groen tegenover de kleuterschool van Schriek. Het is in eigendom van de huisvestingsmaatschappij en het lijkt een geschikte locatie voor de realisatie van een hondenlosloopzone. Al zullen er eerst nog wel enkele gesprekken moeten volgen”, besluit de schepen.