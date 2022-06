Hnita Jazz Club keert voor twee concerten tijdelijk terug naar oude thuisbasis

“Net voor de release van hun album ‘Barkas’ speelden de heren van Kameel een verrassende en opwindende set in Hnita Jazz Club @ Bergola. Twee jaar later tonen ze met hun nagelnieuwe album ‘Trugschluss’, in een productie van Dijf Sanders, aan dat ze niet voor één gat te vangen zijn. Engels Teepe Herman presenteren in het Torengebouw hun album “When Will The Blues Leave”, dat in juni 2020 in volle coronaperiode in het Amsterdamse Bimhuis werd opgenomen. Voor Engels is het Torengebouw zelf gekend terrein. Hij was er driemaal te gast, onder andere met de pianisten Monty Alexander en Tommy Flanagan, en de toen jonge contrabassisten John Clayton en Steve Rodby. Een eenmalige kans om deze bijzondere band mee te maken op een historische locatie”, klinkt het.