Hnita Jazz Club heropent na grondige verbouwingswerken: “Alleen maar enthousiaste reacties ontvangen”

Sinds 2018 werd de Hnita Jazz Club, in een hoeve langs de Lostraat, onder handen genomen en kreeg het een grondige renovatie. Het openingsfeest duurt nog tot en met vrijdag 30 september met tal van concerten. “De reacties die we dit weekend mochten ontvangen waren alleen maar enthousiast. Dat we ook heel wat oude elementen hebben bewaard tijdens de renovatieproces wordt geapprecieerd”, vertelt Anja Horckmans van de Hnita Jazz Club. “Op zaterdagavond mocht Philip Catherine spelen voor een uitverkochte zaal. Het muzikaal project The Boom Bang Boom Hnita Orchestra, zeven jongen aangevuld met drie professionele muzikanten, speelde op zondag de zaal plat. Er was ook een grote opkomst aan nieuwsgierigen die de sfeer eens wilden opsnuiven. Het was een mooie start voor onze feestweek.” Tickets voor de concerten die de komende dagen plaatsvinden vind je via www.hnitajazzclub.be. Een aantal optredens zijn ondertussen uitverkocht. “Er staan ondertussen al artiesten in ons najaarsprogramma. Ook daar kan je nu al tickets voor in huis halen.”