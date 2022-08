Hestival start sterk, met dank aan #LikeMe On Tour

Weer een volle bos haar? Kies net als Jamie Foxx, Didier Lamkel Zé en Niels van der Zanden voor haarpigmen­ta­tie

Maar liefst de helft van de mannen boven 30 jaar heeft last van haarverlies. Al wil dat niet per se zeggen dat je heel je leven met een kale knikker moet rondlopen. Kijk maar naar acteur Jamie Foxx of Niels van der Zanden, bekend van Temptation Island. Zij kozen voor haarpigmentatie. En daarvoor ben je bij Prohairclinic in Heist-op-den-Berg aan het juiste adres. “Onder meer voetballer Didier Lamkel Zé is klant bij ons”, aldus zaakvoerder Sabine Dillen.