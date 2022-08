Hestival start sterk, met dank aan #LikeMe On Tour: “Om en bij de 10.000 bezoekers verwelkomt”

Heist-op-den-Berg Grotstraat in Heist-Cen­trum afgesloten door gaslek

Bij werken van Pidpa is vanmiddag een gaslek ontstaan in de Grotstraat in het centrum van Heist. De straat is momenteel afgesloten. “Alles is onder controle en er is geen onmiddellijk gevaar voor de omwonenden. Fluvius is ter plaatse om het lek te dichten. Er vond geen evacuatie plaats van de omwonenden”, vertelt Jana De Roover van politiezone Heist. De Grotstraat zal vandaag nog een tijdje afgesloten zijn, aangezien na het dichten van het lek er nog werk is aan de heraanleg van het stukje straat. Vermoedelijk gaat de straat om 17 uur opnieuw open.

25 augustus