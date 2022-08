Help mee onderdak te bieden aan een Oekraïense vluchteling

De gemeente van Heist-op-den-Berg is op zoek naar mensen die onderdak willen bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Ze vragen om een engagement van minstens drie maanden. Via het webformulier van het lokale bestuur kan je laten weten dat je bereid bent Oekraïense vluchtelingen tijdelijk op te vangen. Er wordt toestemming gevraagd voor een politionele screening in het strafregister en de algemene politionele gegevensbank. Dat is nodig om de vluchtelingen een veilige opvangplaats te kunnen garanderen. De opvang is berust op solidariteit en goodwill, want er hangt geen financiële compensatie aan verbonden. Er zal contact met je worden opgenomen, zodra duidelijk is wanneer de lokale opstart in gang gezet wordt.