Heistse ridders nodigen Marc Van Ranst uit voor interview in CC Zwaneberg

Heist-op-den-Berg Proef Heist komt met moederkes­dag­mand vol lokale producten

Proef Heist lanceert voor moederkesdag op 8 mei een geschenkmand met producten uit Heist-op-den-Berg. In de moederdagmand vind je schuimwijn, likeur, pralines, dessertjes, kruiden en een kruidenzeepje. Bestellen kan van 8 april tot 2 mei (12 uur) via het bestelformulier of bij team Toerisme. Afhalen kan op zaterdag 7 mei tussen 14 en 16 uur bij Fruitbedrijf Vaes in Booischot, De Witte Lelie in Wiekevorst of bij Kruiden Volckaerts in Schriek. Een mand kost 40 euro.

9 april