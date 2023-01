Heistse nieuwjaarsdrink met vuurwerk en deejay op het Cultuurplein

Mechelen Oeps foutje, zo’n 2.500 chauffeurs krijgen tweemaal dezelfde GAS-boe­te: “Kijk goed datum en pv-nummer na”

Beging u recent een overtreding in Mechelen of in Willebroek? Dan krijgt u mogelijks het GAS-pv dubbel opgestuurd. Een foutje als gevolg van de semi-automatische verwerking ervan. “Uiteraard moet de boete maar één keer worden betaald”, aldus de politie, die nu vraagt om de GAS-boetes extra na te kijken.

