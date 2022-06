Heistse metalband Carnation als enige Belgen op grootste metalfestival van Frankrijk: “Nog een drukke festivalzomer voor de boeg”

Graspop Metal Meeting, Alcatraz Hard Rock & Metal Festival, de Amerikaans metalcruise 70000 Tons of Metal, optredens in Japan en Brazilië,... het lijstje van Carnation was al indrukwekkend en vorig weekend kwam er met Hellfest, het grootste hardrock- en metalfestival van Frankrijk en een van de grootste metalfestivals van Europa, een mooie naam bij. De band deelde er een festivaldag met grote namen als Metallica, Sabaton en Black Label Society. “Het was meteen ons eerste bezoek aan het festival, zowel als band als festivalgangers. Met een uitzondering voor onze zanger die in het verleden, toen Hellfest nog kleinschaliger was, het festival al eens had bezocht”, vertelt drummer Vincent Verstrepen. “We speelden er in een grote tent, vergelijkbaar met de Marquee van Graspop. Onze show verliep zonder problemen en het publiek was mee met onze muziek. Achter de schermen was ook alles dik in orde. We hebben ‘s avonds Metallica nog meegepikt, maar de afterparty hebben we aan ons voorbij laten gaan.”