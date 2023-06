Heistse locaties opnieuw als inspiratiebron voor Zomerschilderdagen

“Poortef­fec­ten blijven, ze zijn cruciaal om auto’s hun snelheid te laten minderen”: Schepen van Mobiliteit Maurice Helsen maakt zich niet populair bij bevolking

Voor heel wat Herenthoutenaren zijn de bloembakken die de zone 30 aangeven in hun dorpscentrum een doorn in het oog. “Ze zorgen voor lange rijen auto’s en brengen gevaar mee voor fietsers die er passeren”, klonk het onder meer in een rondvraag bij HLN. Ook over de toekomstige bloemperken stellen ze zich vele vragen. Een bevoegdheid die toe te schrijven is aan Schepen van Mobiliteit Maurice Helsen (CD&V). “Fietsers, carnavalstoet en wielerwedstrijden hebben met breedte van vier meter voldoende plaats”, klinkt het.