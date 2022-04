Heistse Kringwinkel viert 25ste verjaardag: “Alleen al in Heist 9,2 miljoen kilo herbruikbare goederen ingezameld”

“Alleen al in de gemeente Heist-op-den-Berg zamelde De Kringwinkel in die kwarteeuw 9,2 miljoen kilo herbruikbare goederen in. 55% van de inzameling wordt opnieuw verkocht, 35% gaat naar materiaalrecyclage en 10% wordt restafval”, vertelt Dirk Ceulemans, voorzitter van vzw De Kringwinkel Zuiderkempen en vzw Milieu en Werk. “Maar boven alles is De Kringwinkel een sociaal tewerkstellingsproject. 825 personen vonden in de voorbije jaren in de Heistse winkel een job. Medewerkers met een langdurig contract komen binnen via VDAB. De OCMW’s zorgen voor een stevige aanvulling, via tijdelijke tewerkstelling van personen met leefloon. Er werken ook nog een aantal mensen in andere statuten, en natuurlijk ook een flinke ploeg begeleiders. In heel De Kringwinkel Zuiderkempen zijn op dit moment 400 mensen actief, waarvan een 70-tal in Heist-op-den-Berg. De Kringwinkel levert zijn bijdrage aan het verhelpen van twee grote wereldproblemen. Enerzijds de uitputting van grondstoffen, want voor elk ding dat we hergebruiken, moet er geen nieuw gemaakt worden. En anderzijds de ongelijkheid tussen mensen. Want ook werknemers die moeilijk aan de bak komen, vinden toch een job, een inkomen en een rol in de samenleving.”