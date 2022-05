Heistse kledingzaak Zoë & Zita opent pop-up shop in Bergstraat: “Hadden nood aan extra ruimte”

“In onze huidige winkel op huisnummer 101 kan je nog steeds een uitgebreide keuze aan avondjurken, bruidsmeisjesjurken, cocktailjurken en jumpsuits vinden. Maar de casual jurken verhuizen we dus naar nummer 81”, vertellen zaakvoersters Ingrid Aertgeerts en Zoë Kerschaever. “De laatste jaren merken we dat onze vaste winkel te klein aan het worden is en het klantenbestand in stijgende lijn gaat. Klanten komen soms van ver, van de kust tot Limburg, en we willen ze dan ook op een comfortabele manier laten shoppen. Extra winkelruimte is dus noodzakelijk.” Zoë & Zita zal later dit jaar hun vaste winkelruimte uitbreiden. Klanten kunnen dan nog steeds terecht in de pop-up shop. “Maar het is wel de ambitie om ooit twee winkels open te houden. De pop-up shop is voor ons alvast een goede test.”