Heistse kerken openen de deuren voor Open Kerkendag: expo’s, muziek en rondleidingen

In de kerk van Hallaar kan je een fototentoonstelling van nooit eerder vertoonde foto’s bezoeken. Leden van de kerkfabriek gidsen je rond. Ook in de kerken van Booischot en Heist-Centrum krijg je een blik achter de schermen. Aan de hand van een fototentoonstelling van oude en of verdwenen dorpsgezichten ontdek je in de kerk van Grootlo hoe de parochie er vroeger uitzag. In Heist-Station zorgt het kwartet van zangkoor Laudate voor een muzikaal festijn en in Schriek kan je de kerk vrij bezoeken. In Pijpelheide kan je dan weer aan de slag met een computergestuurde snijmachine en een papieren model maken van een huisje of eender welk ander item. Enkele plaatselijke schilders en fotografen stellen hun werken tentoon in de kerk van Wiekevorst. Er is een lokale programmabrochure beschikbaar in de bibliotheek en bij team Toerisme met praktische details en wat historische achtergrondinformatie over de kerken.