Heistse ijspiste maakt zich op voor seizoensopener: “Met deze energieprijzen is het hopen op een strenge winter”

“Ik vermoed dat de mensen nu wel sneller twee keer gaan nadenken over hun uitgaves. Voor sommige gezinnen wordt het misschien kiezen tussen een avondje cinema of schaatsbaan. We zullen zien wat het geeft dit seizoen”, vertelt Leo. “Alle installaties zijn hier elektrisch aangedreven dus de rekeningen gaan we niet graag zien komen. Wat kunnen we doen? Het zal slikken en betalen worden, net zoals iedereen. We zijn wel zinnens om de toegangsprijs te verhogen, wat ze ook op een ander doen. Daar zijn we zeker geen uitzondering in. Normaal eindigt ons seizoen halverwege april, maar we gaan nu bekijken of we al vroeger de deuren kunnen sluiten. We hopen op een strenge winter, zodat de natuur ons een beetje kan helpen bij het koel houden van het ijs.”