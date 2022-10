Heistse componist en dirigent Tim Mariën stelt eerste album voor in Hnita Jazz Club: “Een groot deel van mijn sociaal leven speelde zich af in de Hnita-hoeve”

Heist-op-den-BergDe Heistse componist en dirigent Tim Mariën stelt op woensdag 19 oktober met ‘A Basement Suite’ een eerste album voor. Mariën doet dat op vertrouwde grond: de Hnita Jazz Club in zijn thuisgemeente. In het najaar zoekt hij het verder en prijkt ‘A Basement Suite’ op ‘Wien Modern’, een prestigieus festival voor hedendaagse klassieke muziek in Wenen.

Mariën komt op woensdagavond met het hedendaagse klassieke muziekensemble Tiptoe Company naar de vernieuwde Hnita-Hoeve. Nooit eerder verscheen er een album onder zijn naam. “Tijdens corona zou ‘A Basement Suite’ voor het eerst live worden gebracht in Wenen, maar corona stak er een stokje voor. Het geplande concert in Wenen werd een livestream vanuit De Singel in Antwerpen. Nadien werd het concert opgenomen met Tiptoe Company en staat nu op de A-kant van het vinylalbum, op de B-kant vind je ouder werk met het ensemble Ictus. Het is dus een overzichtsalbum geworden. In november krijgen we een herkansing en trekken we naar Wenen om het album te spelen op het festival Wien Modern”, legt Mariën uit.

Volledig scherm Muziekensemble Tiptoe Company en de Heistse componist Tim Mariën © Tiptoe Company

Band met hoeve

Mariën volgde aan de Heistse Academie voor Muziek-Woord-Dans notenleer, piano, gitaar, muziekgeschiedenis en harmonie. In 1993 startte hij een opleiding Musicologie aan de KU Leuven, die hij afrondde met een scriptie over de Amerikaanse componist Harry Partch (1901-1974). Dat Mariën zijn eerste eigen album in de Hnita-Hoeve voorstelt, is geen toeval. 21 jaar geleden organiseerde hij een eerste avond met eigen werk in de Hnita-Hoeve, als hommage aan Harry Partch die dat jaar 100 zou zijn geworden. “Een groot deel van mijn sociaal leven speelde zich af in de hoeve. Ik heb als trombonist een tijdje meegespeeld in Millenniums en Fanfare Beversluisch, bands die beide in de Hnita-Hoeve repeteerden, en was ook jarenlang pianostemmer van de vleugel van Hnita. Nu ik mijn eerste album onder eigen naam in de vernieuwde Hnita-Hoeve kan presenteren, is de cirkel rond. Want ik voel dat ik klaar ben om nieuwe verhalen te schrijven, onder andere met dans. Het is voor mij ook niet onbelangrijk dat ik in mijn eigen gemeente, aan vrienden en familie, kan laten zien waar ik nu eigenlijk allemaal mee bezig ben”, lacht Mariën.

Kringwinkelpiano

“’A Basement Suite’ werd geschreven voor een waaier aan snaarinstrumenten, waarvan een aantal zorgvuldig werden herstemd: een fretloze twaalfsnarige gitaar, een snaar per snaar herstemde harp, een gereanimeerd klavecimbel, drie strijkers, een mandoline en twee antieke piano’s. Eén van die piano’s kocht ik in slechte staat aan in een kringwinkel. Ze was zo ontstemd dat er een klokkenachtig timbre uitkwam. Dat sprak me wel aan. De andere piano is eveneens atypisch gestemd. Werken met tussentonen- en vormen heeft me altijd al gefascineerd.”

Op vinyl

De cd ‘A Basement Suite’ werd uitgebracht door het Belgische label Passacaille. Voor de vinylrelease stond Mariën zelf in. “Dat het album ook op vinyl uitkomt heeft verschillende redenen. Ik geloof dat het nog altijd een populaire muziekdrager is en bovendien past de lengte van ‘A Basement Suite’ ook perfect op één kant van een plaat. De opnames komen op vinyl ook heel goed tot hun recht met een mooi, warm geluid. Op de cover van het album prijkt een prachtig werk van de bekende Heistse kunstschilder Tom Liekens en dat staat ook heel mooi op de hoes van een vinylalbum. Voor mij is het de plaat die ik als 16-jarige gekocht zou hebben. ”

De basisprijs voor een ticket bedraagt 17 euro. Het concert start om 20.30 uur.

Meer info op www.tiptoecompany.com en www.timmarien.com.

