Heistse cocktailbar Hootch bij beste van België volgens Gault&Millau: “Blijven elke dag het beste van onszelf geven”

Dat Gault&Millau dit jaar de verplaatsing maakte richting Heist-op-den-Berg, is volgens Yochen toevallig gebeurd. “Er was een bevriend barman uit Brugge die bij ons iets kwam drinken en tijdens onze babbel kwam Gault&Millau ter sprake. Hij ging voor ons een goed woordje doen. Enkele maanden later kwam er hier een klant binnen, voor ons een nieuw gezicht. Het lag er wel vingerdik op dat hij in naam van Gault&Millau kwam want hij stelde zeer gerichte vragen over onze producten. Iets wat een doorsnee klant niet doet”, vertelt Yochen.

Grootsteden

“De ambitie was om binnen de twee jaar in Gault&Millau te staan. Het was dus wel degelijk een doel. We hebben het geluk gehad dat ze ons hebben opgemerkt, want als ik de lijst van beste cocktailbars zo bekijk staan er heel wat zaken uit de grootsteden in. Ik vermoed dus dat ze zonder onze vriend uit Brugge hier niet zouden zijn geweest. Dat neemt niet weg dat we heel blij zijn met de erkenning. We hopen dat heel wat mensen onze naam in de lijst opmerken en een bezoek aan Hootch overwegen. Gault&Millau of niet, wij blijven doen wat we graag doen en blijven elke dag het beste van onszelf geven. We zijn heel trots op de kaart die we hebben gemaakt.”

Elke dag vol

Hootch startte in 2020 onder Yochen en Diego met een take-away van cocktails, enkele maanden later ging de bar open. “Na 1,5 jaar blijft ons klantenbestand uitbreiden. Maar van ons mag ze zeker nog groter worden. Het mag hier elke dag vol zitten”, lacht Yochen. “Het valt ons op dat er toch nog wat Heistenaren zijn die niet weten dat er hier een cocktailbar is. We beseffen dat het destijds, in een periode met strenge coronaregels, niet het ideale moment was om een zaak te openen, maar al bij al mogen we zeker niet klagen. De klanten weten ons liggen en ze zijn meer dan welkom.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.