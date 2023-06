Heistse braderij viert 50ste jaargang en drinkt opnieuw uit herbruikbare bekers: “Vorig jaar vier ton minder afval”

In Heist-op-den-Berg kijkt men uit naar de 50ste jaargang van de jaarlijkse braderij, dat eind juni telkens goed is voor tienduizenden bezoekers in het winkelhart van de gemeente. Om het jubileum in de kijker te zetten, werden er eerder al duizend drankjes uitgedeeld en binnenkort maak je ook kans op een helikoptervlucht over het evenement. De herbruikbare bekers, die vorig jaar niet meteen het allergrootste succes waren maar wel de afvalberg serieus verkleinden, maken opnieuw hun intrede.