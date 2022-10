Heistse bib heropent na reeks vernieuwingen: “Het enige nadeel: het is misschien opnieuw even zoeken naar jouw favoriete auteur”

De afdeling Muziek en Beeld werd in een nieuw jasje en de cd-collectie maakte plaats voor meer en modernere muziekbeleving. “Er kwam ook een nieuwe vloer in de volwassenenafdeling. En dat was nog niet genoeg: omdat we de rekken toch moesten verplaatsen, verbeterden we de opstelling in de volwassenenafdeling. Door de nieuwe doorgangen in de lange rijen is er nu meer lichtinval. Het enige nadeel: het is misschien opnieuw even zoeken naar jouw favoriete auteur”, zegt schepen Carl Verelst (CD&V) “In de volgende weken worden nog de laatste aanpassingswerken uitgevoerd, maar daarvoor is geen sluiting noodzakelijk. De toegangsdeur wordt nog vernieuwd en op de buitengevel wordt het nieuwe logo nog opgehangen. Bibliotheken bestaan allang, maar zijn ook allang niet meer de ‘boekerij’ van vroeger. Met deze vernieuwingen sluit de Heistse bib aan bij de evoluties in de wereld van de bibliotheken. De bib wordt en blijft zo een toegankelijke plek waar iedereen welkom is om cultuur te beleven, bij te leren, te ontspannen, te ontmoeten, enzovoort.”