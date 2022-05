Heistse Bergconcerten gaan op tour langs deelgemeenten

“Dit jaar gaan we naar alle deelgemeentes van Heist-op-den-Berg. De organisatie ligt in de handen van de fanfares onder de noemer ‘De Bergconcerten on Tour’”, deelt schepen van Cultuur Carl Verelst (CD&) mee. De Bergconcerten gaan van start op zaterdag 7 mei met Koninklijke Harmonie Rust Roest Verbroedering op het pleintje voor het Torengebouw in het centrum. Koninklijke Fanfare Onafhankelijkheid Wiekevorst speelt op 22 mei in Wiekevorst-dorp. Op 3 juli is het aan Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Booischot met een concert in kasteeldomein Hof Ter Laken. Murgafanfare Agrum speelt zeven dagen later op de zondagmarkt van Heist. Jachthoorngroep Waldo is op 25 september aan de beurt met een concert op het Kerkplein. K.F. De Ware Eendracht Schriek sluit de reeks af in september. Alle concerten zijn gratis toegankelijk.