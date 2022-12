Heistse academie organiseert muzikaal kerstevenement in inkomhal

Heist-op-den-Berg Nieuwjaars­vuur­werk in Heist beperkt tot half uur: “Alleen geluidsarm vuurwerk toegestaan”

In Heist-op-den-Berg is het tijdens nieuwjaarsnacht toegelaten om vuurwerk af te schieten, al hangen daar wel enkele regels aan vast. “Zo is vuurwerk alleen toegestaan tussen middernacht en half 1. Van oud op nieuw is het in Heist-op-den-Berg verboden om gewoon vuurwerk af te schieten. Het moet om geluidsarm vuurwerk gaan”, aldus burgemeester Jan Moons (N-VA). Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg zal ook zelf geluidsarm vuurwerk afschieten tijdens de nieuwjaarsreceptie begin volgend jaar.

