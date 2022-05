Heists SolidariTeams trekt met camionette vol elektrische toestellen naar overstroomde gebieden in Verviers

“Meerder keren per maand ga ik nog naar de Vesdervallei om te helpen opruimen en terug opbouwen,” vertelt Puttenaar Rudy Sohier van PVDA. “Naast het werk dat we in Verviers en omstreken gaan doen, is er ook nog veel nood aan materiële hulp. Ik ben blij dat we met onze inzamelacties dit resultaat bereikt hebben.” Het zal zeker niet de laatste actie van het team zijn. “Als we een dag vrij hebben en we vinden enkele kameraden om mee te gaan, blijven we naar de getroffen gebieden trekken. SolidariTeams blijft de handen uit de mouwen steken zolang de nood er is. Het is erg dat er na tien maanden nog steeds zoveel mensen zijn die geen kookfornuis hebben. We zijn niet gewoon een partij van praten, maar brengen solidariteit ook in de praktijk over de taalgrenzen heen”, besluit Senne Heremans van PVDA Heist-op-den-Berg.