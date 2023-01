Heistenaar Dirk Calander staat al 30 jaar op de planken als travestiet en speelt jubileumshows in Zwaneberg: “Begonnen in de cafés voor 1.000 frank”

Zes jaar lang organiseerde Dirk shows in de parochiezaal van Heist-Station. “Maar mijn pluimen bleven daar in het vals plafond hangen en de zaal werd te klein”, en dus verhuisde hij pre-corona naar Zwaneberg. “Franky Janssens van de organisatie Frans Bazar uit Beerzel wist me te overtuigen om opnieuw de draad op te pikken. Mensen hebben langer en hoe meer behoefte aan ambiance, zeker na corona, en omdat ik al dertig jaar optreed viel er wel iets te vieren”, legt Dirk uit. “De mensen mogen op 17, 18 en 19 februari veel ambiance, muziek, glitter, glamour en pluimen verwachten. Met de nodige lach en de traan. Het wordt een kleine Moulin Rouge. In totaal doen er vier travestieten mee en we krijgen het gezelschap van steltenloper en showman Regius-Max. De avondvullende show bestaat uit drie blokken van telkens drie kwartier. We willen de mensen echt waar voor hun geld geven.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Dirk als Vinyl Desertstorm © rv

Staande ovatie

“Dertig jaar geleden ben ik met een aantal travestieten uit het Antwerpse in kleine cafés begonnen en kreeg ik voor een optreden 1.000 frank. Ondertussen zijn het andere tijden en is alles veel professioneler geworden. Het publiek is ook veranderd. Naar een travestietenshow gaan kijken wordt al meer geaccepteerd en het is zelfs populair geworden, onder andere dankzij televisieprogramma’s als RuPaul’s Drag Race. Vorig jaar kregen we zelfs een staande ovatie tijdens de kermis van Berlaar-Heikant. Al heb ik zelf nooit te klagen gehad over populariteit. Ik ben in Ibiza, de kanten van Benidorm, Parijs, Amsterdam, Keulen, Berlijn en Londen geweest en heb ooit weekends met vier optredens per dag gedaan in Nederland.”

Volledig scherm Dirk Calander treedt met zijn travestieshow op in CC Zwaneberg. © David Legreve

Niet de zus van Annick

“In mijn eerste jaren trad ik op onder Cécile Segal, dat bekte lekker en klonk chique maar dat bleek een bestaande vrouw te zijn, de zus van actrice Annick Segal. Via mijn moeder kreeg ik te horen dat ze het niet fijn vond, dus ben ik een andere naam gaan zoeken. Op een dag hoorde ik een vloerbekledingswinkel een vrouw vinyl roepen. Ik vond dat nog wel een komische naam. Diezelfde avond hoorde ik op het nieuws de term ‘operation desert storm’ en zo zag Vinyl Desertstorm het levenslicht. Het past ook bij mijn karakter; ik ga er wel altijd voor. Als de ambiance in de zaal wat minder is en ik word ingeschakeld om wat meer leven in de brouwerij te krijgen, spreekt men bij ons ook van een operation Desertstorm.

Wie Vinyl Deserstorm en haar collega’s aan het werk wil zien, vindt tickets via www.zwaneberg.be. De voorstelling van zaterdag 18 februari is reeds uitverkocht.

Volledig scherm Dirk Calander treedt met zijn travestieshow op in CC Zwaneberg. Franky Janssens is organisator. © David Legreve

