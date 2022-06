Heist Zomert slaat zomer 2022 over: “Maar er zal in Heist nog veel te doen zijn”

“We staan er zeker voor open om volgend jaar de draad opnieuw op te pikken, al dan niet met een nieuw concept. Maar voor dit jaar waren er nog enkele kleine zaken die een editie in 2022 tegenhielden. Het gaat onder andere om de verkeerssituatie op het plein tijdens Heist Zomert. Samen met de horeca van het plein hebben we beslist om dit jaar over te slaan”, reageert Nick Vercammen, die zowel in Heist als Berlaar zomerse evenementen organiseert. In die laatste gemeente vindt er net als voor corona ook deze zomer een concertreeks plaats onder de naam BALder Zomer.

“Nog veel te doen”

Schepen van Evenementen in Heist-op-den-Berg Katleen Vantyghem (N-VA) zegt dat de gemeente de organisatie enkele voorstellen heeft gedaan. “Maar blijkbaar is het ergens afgeketst. Vanuit de gemeente hebben we inderdaad de vraag gesteld om het kruispunt zo weinig mogelijk af te sluiten, geen overbodige luxe met de werkzaamheden in de omgeving”, legt Vantyghem uit. “Misschien is nu wel het moment om het concept onder de loep te nemen. Heist Zomert valt in de drukste evenementenperiode van het jaar. Er zal met of zonder in Heist-op-den-Berg nog wel veel te doen zijn, onder andere Hestival en de Bergconcerten. Maar dat neemt niet weg dat we het volgend jaar graag opnieuw verwelkomen.”