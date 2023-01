Heist wacht op beter plan van spoorwegbrug in Lostraat: “Pas dan kunnen we spreken over sluiting overweg Peremansheidestraat”

De buurt gaf in 2021 te kennen tegen de sluiting van de overweg in de Peremansheidestraat te zijn met de overhandiging van een petitie van 1.225 handtekeningen aan het gemeentebestuur. Volgens de bewoners geldt de straat als één van de belangrijkste verbindingswegen in het Heistse dorp. Infrabel koppelt de sluiting met de komst van een nieuwe spoorwegbrug in de Lostraat, die de doorstroming moet verbeteren. “De gemeente ging in het verleden principieel akkoord met de komst van een brug mits onder andere Infrabel onderzoekt wat de impact is van de sluiting van de overweg in de Peremansheidestraat. Hoe zit het met de resultaten van dit onderzoek?”, sprak Jan Baestaens tijdens de raadszitting van dinsdagavond. “Bij de sluiting van een overweg wordt er voortaan een nieuwe procedure met een openbaar onderzoek opgestart. De gemeente mag dan zijn advies geven en nadien nog eens in beroep gaan bij een beslissing van Infrabel. Wanneer mogen de inwoners dit openbaar onderzoek verwachten?”