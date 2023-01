Heist Speed Date maakt zich op voor 8ste editie met 140 singles: “Eerste huwelijk is al een feit”

“Het wordt de eerste editie zonder mondmaskers en de controle op vaccinatiepasjes sinds de uitbraak van corona. In het verleden hebben we ook online een speeddate georganiseerd, maar we zijn blij dat we terug naar het vertrouwde concept kunnen gaan; een gesprek van één op één van enkele minuten, waarna je naar de volgende deelnemer doorschuift”, vertelt Glenn Verbeeck van de organisatie. “Nieuw is dat we dit jaar in januari in plaats van in november onze Heist Speed Date organiseren. Voor het eerst kiezen we als organisatie ook zelf in welke leeftijdscategorie de kandidaten vallen, in plaats van dat ze dat zelf mogen kiezen. We voorzien een 140-tal plaatsen en zoeken nog vooral naar jonge vrouwen onder de dertig jaar en mannen van boven de vijftig.”