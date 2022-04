Heist plant nieuwe sporthal op site Ten Schriecke: “Willen plannen uittekenen met inwoners en verenigingen”

Heist-op-den-BergDe gemeente Heist-op-den-Berg wil een nieuwe sporthal bouwen op de site Ten Schriecke in deelgemeente Schriek. “De locatie is al onze eigendom, en de woonblok op het terrein staat leeg. Als we deze slopen, is er voldoende plaats voor een sportcomplex. We gaan nu de haalbaarheid onderzoeken en plannen tekenen, de bouwwerken kunnen in de volgende legislatuur starten”, zegt sportschepen Eva Van den Brande (Open Vld).

“We merken dat onze bewoners die ten zuiden van de N10-Liersesteenweg wonen, maar moeilijk hun weg naar het centrum van Heist-op-den-Berg vinden. Daarom zijn we al een tijdje op zoek naar een plek waar we ook hen de nodige sportinfrastructuur kunnen aanbieden. In het verleden werden al een vijftal sites onderzocht, maar telkens bleek het om één of andere reden niet mogelijk om er een sporthal te bouwen”, zegt Van den Brande.

Volledig scherm Site Ten Schriecke in Schriek © Marc Aerts

“Plots viel ons oog op site Ten Schriecke, gelegen in de Leo Kempenaersstraat in het centrum van deelgemeente Schriek. De locatie is al eigendom van het OCMW, de appartementen van de woonblok op de site werden jarenlang verhuurd als seniorenflats. Deze staan ondertussen alweer een tijdje leeg, en het gebouw is fel verouderd. We gaan voor onze senioren op zoek naar een nieuwe geschikte plek in Schriek, op een andere locatie. Want als we deze woonblok slopen, is het perceel ruim genoeg voor een volwaardige sporthal met afmetingen van 42 op 22 en 7 meter hoog.”

Mogelijkheden en beperkingen

“Het terrein heeft ook de juiste kleur op het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, er is een grote parking voor de deur naast de kerk, en ook de aansluiting met het openbaar vervoer is vlakbij. Op het eerste gezicht lijkt de locatie hier dus meer dan geschikt, maar we willen natuurlijk 100 procent zeker zijn. Daarom gaan we het project, met alle mogelijkheden én beperkingen, grondig bestuderen. Pas wanneer we die brede analyse over de haalbaarheid en impact van de sporthal hebben opgemaakt, hakken we definitief de knoop door.”

“We gaan er bij het uittekenen van de plannen vanzelfsprekend voor zorgen dat het gebouw architecturaal ingepast kan worden in de omgeving. We willen het project ook op een duurzame manier realiseren, en de exploitatiekosten zo laag mogelijk houden. Omdat we willen weten waar precies nood aan is, gaan we ook brainstormsessies organiseren met alle geïnteresseerde Heistse clubs, scholen, inwoners en meer. Wie heeft welke ruimte nodig? Hoe kan of wil de school de hal mee gebruiken? Wat doen we met de buitenruimte?”

Tekenacademie

“Ik mik met dit project ook op meer dan enkel onze sportclubs: misschien kan de lokale afdeling van onze tekenacademie hier ook wel terecht, of heeft onze Buitenschoolse Kinderopvang wel interesse om hier te spelen? Vergaderlokalen kunnen ook door iedereen gebruikt worden… Door samen te werken, kunnen we de gecreëerde ruimte zo optimaal mogelijk gebruiken, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Ons doel is om alle plannen en administratie nog deze legislatuur voor te bereiden, zodat we voor de volgende bestuursperiode de nodige budgetten kunnen voorzien en de sporthal kunnen bouwen.”