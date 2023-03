Heist plant afstammelingen van eeuwenoude lindes van Tongerlose abdij: “Verbazingwekkend hoe groeikrachtig ze zijn”

Het verhaal van de dreef in Tongerlo begint in 1676, wanneer de abdij een toegangsdreef aanplant met Hollandse linden, een kruising van onze inheemse zomer- en winterlinde. Al 347 jaar weten de bomen in de abdijdreef in Tongerlo de tand des tijds te doorstaan. Vandaag is de gehele dreef beschermd cultureel erfgoed. “We hadden al langer het idee om te investeren in het gemeentelijke groen via monumentale of merkwaardige bomen. Zo kwam de organisatie TreeID in het vizier”, vertelt milieuschepen Sarah Wouters (Groen). “TreeID vermeerdert en kweekt ‘bomen met een bijzonder verhaal’ en wil via de rijke geschiedenis van die bomen mensen verbinden met de omringende natuur. Zo ontstaat er zorg en waardering voor ons bestaand houtig erfgoed én voor de nieuwe bomen die worden aangeplant. Die zorg is nodig voor het behoud en de bescherming van ons groen, onze natuur en onze bomen.”

Groeikracht

Na toestemming van de abt, de prior en de groendeskundige van de abdij van Tongerlo nam TreeID in juli 2021 stekken van de linden. “Op die manier kweken ze bomen die genetisch volledig identiek zijn aan de moederboom. Zo zetten de oude bomen hun geschiedenis verder en schrijven hun afstammelingen nieuwe verhalen, zoals in Heist-op-den-Berg. Het is trouwens verbazingwekkend hoe goed de jonge linden het doen en hoe groeikrachtig ze zijn. Na één groeiseizoen kon TreeID ze al leveren om aan te planten.”

Meer boomverhalen

Intussen heeft het lokale bestuur al enkele van de bijzondere linden aangeplant en de standplaatsen met natuurlijke materialen ingericht en beschermd. “Een goede standplaats is namelijk de voorwaarde voor de goede verdere ontwikkeling van bomen. In de toekomst willen we nog meer van dergelijke boomverhalen schrijven. Merkwaardige bomen die we al binnen onze eigen gemeente hebben, zullen we vermeerderen. Die planten we dan zelf aan op het openbaar domein. Tegelijk geven we onze inwoners ook graag de mogelijkheid om deze bijzondere bomen aan te planten in hun tuin”, besluit schepen van Openbare Werken David Geerts (PRO Heist). De bijzondere linden vindt je op de berghelling naast de fontein, de Oude Godstraat, aan het monument in de Bergop en aan de kerken van Heist en Hallaar.

Volledig scherm Aanplanting lindes abdij Tongerlo © Lokaal bestuur Heist-op-den-Berg

