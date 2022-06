Heist-op-den-Berg organiseert energie- en bouwfitdagen in CC Zwaneberg

Heist-op-den-Berg organiseert deze maand energie- en bouwfitdagen met tips voor renovatie en energiebesparing. Met informatiesessies over energetisch renoveren en energiebesparende maatregelen hoopt het lokale bestuur zijn inwoners te stimuleren om woningen te verduurzamen en tegelijk te helpen met het verlagen van de energiefactuur. “Er zijn drie sessies in samenwerking met Fluvius en Dialoog vzw. De energiefitsessie, een sessie over laagdrempelige maatregelen om energie te besparen; vindt plaats op dinsdag14 juni. Een energie-expert vertelt op zaterdag 18 juni en zaterdag 25 juni hoe je een woning energetisch van A tot Z aanpakt. Ideaal voor mensen die op korte of middellange termijn hun woning willen renoveren maar niet goed weten waar te beginnen. Alle sessies vinden plaats in CC Zwaneberg”, deelt het lokaal bestuur mee.