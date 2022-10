Heist-op-den-Berg dooft de lichten tijdens Nacht van de Duisternis

Heist-op-den-Berg neemt op zaterdag 8 oktober deel aan de Nacht van de Duisternis, een campagne van Preventie Lichthinder die aandacht vraagt voor lichtvervuiling en onnodige energieverspilling. In Heist worden de lichten in het centrum van de deelgemeenten, in de Bergstraat en aan Cultuurcentrum Zwaneberg gedoofd. Afhankelijk van hoe de lichtnetten aangelegd zijn, worden ook de lichten in omliggende straten gedoofd. “Dit duurt hooguit enkele uren. Daarna werken de lichten weer volgens het normale brandprogramma”, deelt het lokaal bestuur mee, dat inwoners oproept om deel te nemen. “Doof thuis je lichten en maak met buurtbewoners, vrienden en familie een nachtuitstap. Stippel een leuke route uit, ga op stap en ontdek dat de wereld der duisternis veel verrassingen in petto heeft.”