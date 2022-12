Heist ontvangt bronzen boslabel als beloning voor aanplanting van bossen

Nijlen Wijk Woon-bal wordt fietszone

De zone aan de nieuwe voetbalvelden en pendelparking in de wijk Woon-bal wordt een fietszone. De gemeenteraad keurde daarvoor gisteren een nieuw verkeersreglement goed. Een fietszone is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat uit een netwerk van fietsstraten die met elkaar zijn verbonden. “Het is de volgende stap in het verhogen van de veiligheid en de verkeersleefbaarheid in deze omgeving die in volle ontwikkeling is”, aldus schepen voor Mobiliteit Victor de Groof (Open Vld).

21 december