Heist onderzoekt de komst van mountainbikeroute en gravelparcours: “Alle input is welkom”

Lo Kermis komt met nieuwighe­den voor drie van de vijf kermisda­gen: “Retro house, Bobby Prins en travestie­ten”

Lo Kermis in Heist-op-den-Berg gooit het dit jaar deels over een andere boeg met nieuwigheden op drie van de vijf kermisdagen. De rockbands maken plaats voor een retrofuif en lokale zangheld Bobby Prins is terug van weggeweest. “Aan onze toppers als de Totally Loss Schuim Party wordt er niet geraakt”, klink het bij de organisatie.