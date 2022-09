Heist hoopt eerste veiligheidscamera in centrum volgend jaar te kunnen plaatsen: “Gouden Kruispunt als eerste locatie”

Aarschot Stad doet oproep aan inwoners van 1950-1953: “Nog geen uitnodi­ging ontvangen? Neem contact op!”

Door een storing hebben heel wat inwoners van Aarschot, Begijnendijk en Tielt-Winge die geboren zijn in 1950, 1951, 1952 of 1953 geen uitnodiging voor de herfstbooster tegen het coronavirus ontvangen. Deze inwoners staan echter al op maandag 19 of dinsdag 20 september in de agenda van het vaccinatiecentrum. Daarom lanceert de stad een oproep aan deze inwoners om zelf contact op te nemen met het vaccinatiecentrum.

14 september