Heist, Berlaar en Nijlen tegen hun zin door Vlaanderen bij Rivierenland opgenomen: “Wij verkiezen de Kempen”

Booischot Verpleeg­kun­di­ge Lauren uit Booischot start als personal coach: “Al op jonge leeftijd gebeten door sportmicro­be”

13 maart De 25-jarige Lauren Vermeulen uit Booischot is naast haar job als verpleegkundige gestart als personal coach. Voor spieropbouw, voedingsadvies, het opbouwen van je conditie of een betere loophouding kan je bij haar terecht. “De sportmicrobe heeft me al op vroege leeftijd gebeten. Zodra ik kon lopen, ben ik aan het sporten gegaan. Ik haal er ontzettend veel energie uit en een maand zonder lopen omwille van een blessure is voor mij een echte domper. In 2018 liep ik mijn eerste marathon. Nadien kreeg ik heel wat vragen om anderen te begeleiden met loopschema’s en tips. Ik vond dat de tijd rijp was om er iets mee te doen”, vertelt Lauren. “Door corona had ik wat meer tijd om me om te scholen tot personal coach. Ik doe het in bijberoep, naast mijn job als verpleegkundige in het psychiatrisch ziekenhuis van Geel.” Lauren start altijd met een kennismakingsgesprek, waarin ze vraag wat de klant precies wenst. “Daarna gaan we aan de slag. Corona maakt het niet makkelijk om mensen te begeleiden, maar gelukkig kan je nog steeds buiten gaan sporten. Er kunnen ook tips via een online meeting worden uitgedeeld.” Meer informatie op www.coach-personaltraining.be.