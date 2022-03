Heist bekijkt komst van windturbines in industriezone: “Door corona project on hold gezet”

Het dossier van de windturbines werd in 2020 in gang gezet. Voor de opmaak van een omgevingsvergunning en visie en de zoektocht naar de locatie stelde het lokaal bestuur een studiebureau aan. Voor de bouw van de turbines wordt er nu gekeken naar het industriepark. “We zijn al in gesprek gegaan met de aanpalende eigenaars. Maar corona heeft het ons niet gemakkelijk gemaakt. Digitaal is het moeilijk om die gesprekken te voeren en fysieke bijeenkomsten waren niet mogelijk. Daarnaast hebben we afscheid moeten nemen van onze duurzaamheidsambtenaar, die elders een nieuwe job vond. Aangezien het dossier zeer technisch is was het voor de nieuwe ambtenaar niet makkelijk om zich snel in te werken. Vorig jaar hebben we dan ook besloten het project on hold te zetten”, sprak schepen van Ruimtelijke Ordening, Klimaat, Milieu en Duurzaamheid Sarah Wouters (Groen) tijdens de laatste gemeenteraad.