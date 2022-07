Groenstraat in Zonderschot wordt deels fietsstraat, enkelrichting verdwijnt

Het schepencollege van Heist besliste om van de Groenstraat, tussen Koppenstraat en Withofstraat, een fietsstraat te maken. De enkelrichting die eerder dit jaar werd ingevoerd, wordt opnieuw ingetrokken. “Door de enkelrichting konden sommige landbouwers hun weiland niet meer of moeilijk op- of afrijden. Ook de omrijbewegingen via de Blokstraat zorgden voor gevaarlijke situaties. Om toch het karakter van de fietsvriendelijke route te behouden, werd door team Mobiliteit voorgesteld om een fietsstraat in te voeren. Daarenboven is de straat ook te smal om reglementair fietsers in te halen”, klinkt het.