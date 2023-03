Goorse reus ‘Gust Moustache’ laat zich nog eens zien tijdens Fjost op’t Goor: “Verwelkomt bezoekers aan de kerk”

Buren van mi­ni-bedevaarts­oord Klein Scherpen­heu­vel zijn overlast beu: “Brand­stich­ting in het park en drugdeals op de parking”

Brandstichting, druggebruik en -deals, en condooms tussen het zwerfafval: het kleine bedevaartsoord Klein Scherpenheuvel in Wiekevorst is volgens buren al jaren een terrein voor onkuise zaken. Enkele weken geleden werd er bij de politie aan de alarmbel getrokken nadat er aan één van de kaarsenhuisjes opnieuw een brandje ontstond, eerder werd de politie al gealarmeerd voor drugsfeiten op de parking. “Maar probeer ze maar eens te betrappen”, klinkt het in de buurt.