GO! Scholengroep 5 zoekt extra krachten voor schoonmaakservice: “Jobdag op 17 mei voor geïnteresseerden”

Met de campagne ‘School zoekt schoonmaakheld’ gaat de scholengroep op zoek naar schoonmakers en teamleiders voor haar eigen in-huis-schoonmaakservice. “Een paar jaar geleden besloten we om het poetsen van onze 37 scholen in Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg zelf in handen te nemen. Uniek, maar net als goed onderwijs vinden we goede hygiëne essentieel in onze scholen. Onze schoonmaakservice telt ondertussen een 170-tal medewerkers. We werven graag nog extra schoonmakers en teamleiders aan”, zegt Geert Van Hoof, algemeen directeur van GO! Scholengroep 5. Wie interesse heeft is welkom op de jobdag woensdag 17 mei om 13.00 uur, Mechelbaan 561 in Putte. “Iedereen is welkom: mannen, vrouwen, anderstaligen alsook mensen zonder poetservaring. Wij geven iedereen een gedegen en professionele opleiding waarvoor ze, na slagen, een officieel attest ontvangen”, klinkt het nog.