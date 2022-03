GO!-scholengroep 5 in de bres voor Oekraïne

Keerbergen/Mechelen/Heist-Op-Den-BergTerwijl het conflict in Oekraïne blijft voortduren, regent het solidariteitsacties. Ook GO!-scholengroep 5, die 37 scholen vertegenwoordigt in Mechelen, Keerbergen en Heist-Op-Den-Berg, wil een bijdrage leveren met de campagne ‘Geef me de vijf voor Oekraïne’. De scholen starten allerlei initiatieven waarmee donaties van vijf euro worden ingezameld. Het bedrag komt in een fonds terecht waarmee leerbenodigdheden worden bekostigd voor de gevluchte schoolkinderen. “De oorlog laat niemand onberoerd.”

“Met dit hulpfonds willen we de gevluchte kinderen een zo normaal mogelijke schooltijd in België geven,” zegt Michèle Vervotte, coördinerend directeur secundair onderwijs. “Dat betekent in de refter samen met anderen een warme soep kunnen eten, documenten afprinten of de busrit betalen. Een onderwijsgebonden budget dus waarmee elk kind straks kan meedraaien in zijn klasgroep. Het gaat verder dan het bieden van een veilig onderkomen en inzamelen van goederen. Hoewel we dat ook doen. GO! Atheneum Keerbergen stelt bijvoorbeeld het oude jongensinternaat beschikbaar. De eerste boekentassen en kledingstukken liggen ook al klaar.”

De campagne werd ‘Geef me de vijf voor Oekraïne’ gedoopt. “Vijf is natuurlijk de naam van onze scholengroep en vijf euro een mooi bedrag”, zegt Michèle Vervotte van GO!-scholengroep 5. “Geef me de vijf is tevens een uitspraak waarmee een engagement handenschuddend wordt beklonken. Die hand reiken wij de gevluchte kinderen van Oekraïne”, vult Jeroen Van der Auwera aan, directeur van campus Pitzemburg Busleyden Atheneum. “Het hulpfonds dient om Oekraïense leerlingen die binnen afzienbare tijd in onze scholen terecht komen een budget ter beschikking te stellen om schoolbenodigdheden aan te schaffen of groepsactiviteiten te bekostigen.”

Het plan van aanpak ligt alvast op tafel. Vaak zijn het de leerlingen zelf die de inzamelacties vormgeven: van een pannenkoekenbak tot een car wash. “Maar extra donateurs zijn welkom. We doen een warme oproep aan bedrijven en verenigingen om geld te storten voor de opvang van de eerste kinderen die binnenkort uit Oekraïne in onze scholen neerstrijken” aldus Geert Van Hoof, algemeen directeur van GO! Scholengroep 5. Het oude jongensinternaat op de campus in Keerbergen wordt op dit moment klaargestoomd voor opvang van de gevluchte leerlingen. “Hier hebben we nood aan beddengoed”, zegt directeur van de school Kurt Hofman. “Dat hebben we allemaal weggegeven na de sluiting van het internaat in 2019. De donaties komen dus op tal van manieren van pas!”