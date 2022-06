Gert De Bie stopt als cafébaas van Staminee De Living: “Je kan niet alles tegelijk én goed doen”

Op 1 juli is de overname van Staminee De Living officieel en is Gert cafébaas af. “Niet dat ik het beu ben, integendeel zelfs. Het was kiezen. De combinatie van De Living, Hnita Jazz Club, Het Voorwoord en mijn gezin werd lastig, je kan niet alles tegelijk én goed doen. Zo’n halfjaar geleden heb ik alles op een rij gezet en de knoop doorgehakt”, vertelt Gert. “De boekhandel was altijd de grote droom en dertien jaar geleden kwam het pand in de Noordstraat in mijn vizier. Daarnaast een staminee opendoen, gaf de boekhandel tijd om te groeien. In de loop der jaren kwam daar nog de Hnita Jazz Club bij. Hnita is een groot project dat door heel wat mensen wordt gedragen. Het zou jammer zijn moest mijn eigen engagement, omwille van andere activiteiten, niet ten volle zijn. Het was een moeilijke keuze, zeker emotioneel, maar zinvol om te maken.”