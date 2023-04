Gemeente zoekt oplossing voor huurders Ten Schriecke, oppositieraadslid kritisch: “Door verloedering kreeg gemeente een leeg gebouw”

RESTOTIP. Jazzy’s Diner: samen met Marilyn Monroe dineren in Amerikaan­se stijl

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: Jazzy’s Diner in Ravels. Een restaurant dat je naar het Amerika van de jaren ’50 katapulteert. Hier moet je écht eens geweest zijn.