Gemeente wil voormalig voetbalplein Heist-Goor aankopen: “Maar eigenaar heeft andere prijs voor ogen”

De gewezen thuishaven van voormalige liefhebbersclub Heist 04 ligt er al vele jaren onaangeroerd bij, nadat de eigenaar de huurovereenkomst met de club verbrak. “Bij de vergaderingen van Veerkrachtige Dorpen bleek overduidelijk dat een aankoop, of minstens het gebruik, van het vroegere voetbalplein één van de betrachtingen was van de Goorse inwoners”, sprak Jan Baestaens (ETA+) tijdens de laatste gemeenteraad. “Zes maanden geleden vroeg de eigenaar of de gemeente interesse had in het perceel van 86 are. De aankoop is zeker te verantwoorden. In hoeverre is de gemeente nog geïnteresseerd in het voetbalplein?”