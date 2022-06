Gemeente waarschuwt voor berichten van oplichters: “Ga zeker niet over tot betalen”

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg waarschuwt voor valse berichten die in de mailbox, brievenbus of op de smartphone van inwoners verschijnen. “Momenteel circuleren er berichten die je als burger in dreigende taal verplichten om snel over te gaan tot een achterstallige betaling aan het lokale bestuur. Het bericht wordt gestuurd uit naam van de firma GGN Incasso & gerechtsdeurwaarders onder de vorm van een brief, mail, sms, whatsapp. Het gaat hier echter om een geval van phishing. Je mag het bericht bijgevolg meteen negeren. Ga zeker niet over tot betalen. De firma GGN Incasso & gerechtsdeurwaarders vind je bovendien op de lijst van oplichters”, klinkt het.